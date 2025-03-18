Джереми Сохан и Джарред Вандербилт получили технические замечания за драку и покинули площадку
Арбитры решили удалить обоих участников стычки.
В середине четвертой четверти судьи зафиксировали нарушение правил Джарредом Вандербилтом при защите против Джереми Сохана.
Уже после свистка форвард «Лейкерс» толкнул Сохана, в ответ тот бросил мяч в соперника, после чего произошел обмен тычками, игроков быстро разняли их товарищи по командам.
После просмотра повтора судьи выписали обоим баскетболистам технические замечания за драку, тем самым лишая их возможности продолжить участие в матче.
Встреча закончилась победой «Лейкерс» – 125:109.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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