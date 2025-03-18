Джереми Сохан и Джарред Вандербилт получили технические замечания за драку и покинули площадку

Арбитры решили удалить обоих участников стычки.

В середине четвертой четверти судьи зафиксировали нарушение правил Джарредом Вандербилтом при защите против Джереми Сохана .

Уже после свистка форвард «Лейкерс » толкнул Сохана, в ответ тот бросил мяч в соперника, после чего произошел обмен тычками, игроков быстро разняли их товарищи по командам.

После просмотра повтора судьи выписали обоим баскетболистам технические замечания за драку, тем самым лишая их возможности продолжить участие в матче.

Встреча закончилась победой «Лейкерс» – 125:109.