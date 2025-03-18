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Руди Гобер и Эндрю Нембхард заработали обоюдное удаление во встрече «Миннесоты» и «Индианы»

Центровой и защитник были вынуждены покинуть площадку.

На седьмой минуте третьей четверти Эндрю Нембхард, совершая проход, ударил локтем Майка Конли, но судьи не зафиксировали нарушения. Продолжая движение, Нембхард встретил на пути Руди Гобера, который решил заступиться за Конли и плечом врезался в лицо защитника «Индианы». После свистка Нембхард бросил мяч в спину Гоберу, игроков разняли их партнеры по командам.

После просмотра повтора арбитры выписали центровому «Миннесоты» неспортивный фол второй степени, означающий автоматическое удаление.

Нембхард получил второе для себя техническое замечание за бросок мяча в Гобера и также заработал удаление.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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logoЭндрю Нембхард
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
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