Брайан Уиндхорст: «При подписании контракта Маркканену обещали, что «Юта» станет конкурентоспособной»

Эксперт считает, что пока не ясно, как «Юта» собирается выполнить обещание.

«Юта» достигнет своей цели занять одно из трех последних мест, что даст им 14% шанс выиграть лотерею драфта в мае. Однако даже спустя три года после начала перестройки, которая началась с обменов Донована Митчелла и Руди Гобера в 2022 году, «Джаз» так и не построили четкого фундамента из ключевых игроков. Даже если им повезет на драфте, до борьбы за плей-офф им, возможно, еще далеко.

При заключении своего четырехлетнего контракта на 220 миллионов долларов в августе прошлого года Марканнен дождался наступления даты, подписание после которой запрещало бы его обмен в текущем сезоне. Однако его верность клубу была связана с пониманием, как сообщают источники в лиге, что «Джаз» в скором времени начнут становиться конкурентоспособными. На данный момент не ясно, как они собираются это делать, и Маркканен может быть обменян после окончания сезона», – написал Уиндхорст.

В текущем сезоне Лаури Маркканен принял участие в 44 играх, проводя на площадке в среднем 32 минуты и набирая 19,2 очка, 6,1 подбора и 1,5 передачи.

Двумя днями ранее «Юта» получила штраф в 100000 долларов за неучастие форварда в матчах. Баскетболист не играл с 22 февраля по 10 марта. Поводом для внимания лиги стала встреча с «Вашингтоном» 5 марта.