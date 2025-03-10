«Есть боль, которая говорит, что дальше будет лучше». Руди Гобер вернулся на площадку после травмы

Руди Гобер сыграл с «Сан-Антонио».

Центровой пропустил 10 матчей и вернулся на площадку, набрав 16 очков, 8 подборов, 2 перехвата и 2 передачи за 20 минут. Его команда победила со счетом 141:124.

Гобер занимался лечением поясницы.

«Было тяжело не играть. Я должен был быть уверен, что вернусь и буду собой на площадке, а не поспешу и получу рецидив.

Не стал бы играть, если бы не чувствовал себя хорошо. Игра через боль – часть нашей професии. Но есть разные виды боли.

Иногда она мешает тебе двигаться, свидетельствует о том, что все может стать хуже. А есть боль, которая говорит, что дальше будет лучше.

Я ощущаю себя сильным, уверенно стою на ногах, могу полноценно двигаться. Вовремя вернулся, и все сложилось хорошо», – заключил Гобер .