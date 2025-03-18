Пол Джордж пропустит остаток сезона

Форвард «Филадельфии» не поможет команде в оставшихся матчах.

В понедельник Джордж прошел процедуру, в ходе которой ему были сделаны инъекции в левое колено и приводящую мышцу бедра.

Ожидается, что форвард пропустит по меньшей мере 6 недель.

Джордж провел прошлую неделю, консультируясь с врачами по поводу лучших вариантов лечения. 34-летний игрок перенес две травмы колена в октябре и ноябре, повреждение пальца в январе, а в последнее время страдал от проблем с мышцами паха.

В текущем сезоне Джордж принял участие в 41 игре, набирая в среднем 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 32,5 минуты на площадке.