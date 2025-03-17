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Док Риверс: «Я говорил, что Гилджес-Александер станет звездой, когда мы обменивали его»

Главный тренер «Милуоки» поделился впечатлениями о прогрессе лидера «Оклахомы».

«Я не думаю, что кто-то в мире мог предвидеть, кем он станет. 

Мы действительно считали, что он будет хорош, очень хорош. Я думал, что он станет звездой, говорил об этом, когда мы обменивали его. Но вряд ли есть кто-либо, кто может честно сказать, что знал, насколько Гилджес-Александер окажется особенным.

Я был его тренером в дебютный год, и что мне в нем нравилось, так это то, что игра никогда не была для него слишком быстрой. Он всегда мог поддерживать довольно высокий темп, а теперь просто продолжает становиться еще лучше», – сказал Риверс.

Шэй Гилджес-Александер отыграл за «Клипперс», которых в то время тренировал Док Риверс, свой первый сезон в лиге, набирая в среднем 10,3 очка, 2,8 подбора и 3,3 передачи.

В 2019 году защитник оказался в «Оклахоме» в результате сделки с участием Пола Джорджа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
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