Philadelphia Inquirer: «Обмен будет выгоден и Джорджу, и «Филадельфии»

Главное издание города пишет о необходимости обмена Пола Джорджа.

В последующие три года защитник «76-х» в среднем будет получать по 54,1 млн за сезон.

«В Филадельфии считали, что Эл Хорфорд уже спекся в 33 года, когда он играл за «Сиксерс» в сезоне-2019/20. Однако он реабилитировал карьеру всего через год, выступая за «Оклахома-Сити». 18 июня 2021 года его обменяли в «Бостон». В прошлом сезоне Хорфорд сыграл ключевую роль в чемпионской команде «Селтикс». И сейчас, в возрасте 39 лет (он отметил день рождения 3 июня), центровой продолжает демонстрировать высокий уровень игры в Бостоне.

Тем временем фанаты «Сиксерс» не могли дождаться, когда избавятся от Джеймса Хардена и Тобайаса Харриса.

Харден в этом сезоне стал участником Матча всех звезд в составе «Клипперс», год спустя после того, как он форсировал переход из «Филадельфии».

Харриса критиковали за то, что он не оправдал крупный контракт с «Сиксерс». 8 июля он подписал многолетнее соглашение с «Пистонс», у которых в прошлом сезоне был худший результат в лиге – 14 побед при 68 поражениях. Лидерские качества и игровые достоинства Харриса считаются одними из факторов, способствовавших резкому улучшению результатов «Детройта». Перед матчем против «Оклахомы» «Пистонс» занимали шестое место в Восточной конференции с результатом 37-30.

И у Харриса сезон складывается лучше, чем у Пола Джорджа, который заменил его в «Филадельфии». Так что, возможно, проблема не в игроках, а в системе «Сиксерс», которая приводит к таким результатам.

Честно говоря, скептицизм по поводу подписания Джорджа с «Сиксерс» существовал с самого начала. Филадельфия – это очень непростое место для игры в баскетбол, здесь болельщики требуют, что игроки будут выкладываться по полной и быть лидерами. Но в случае Джорджа это часто невозможно, поскольку, в лучшем случае он является третьим вариантом после Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси.

Кроме того, расслабленный Джордж никогда не сталкивался с таким уровнем давления в предыдущих командах: «Клипперс», «Оклахоме» или «Индиане».

Так что то, как развиваются события, всегда было возможным сценарием. Появляются сообщения о том, что «Сиксерс» попытаются обменять его этим летом. Источники сообщали, что «Уорриорз» и «Атланта» проявляли некоторый интерес к его приобретению перед дедлайном на обмены 6 февраля. «Голден Стэйт» даже пытался организовать переход Джорджа по системе сайн-энд-трейд с «Клипперс» в июне, прежде чем он подписал контракт с «Сиксерс» в качестве свободного агента.

Обмен может быть выгоден как Джорджу, так и «Сиксерс».

Он отправится туда, где ему будет комфортнее. В то же время «Сиксерс» избавятся от его зарплаты, приобретут молодых игроков и драфт-пики», – пишет Philadelphia Inquirer.