Девин Васселл: «Митч Джонсон успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона. Был очень важен для нас»

Игроки «Сперс» положительно оценивают временного главного тренера.

Митч Джонсон заменяет Грегга Поповича , который восстанавливает здоровье к следующему сезону.

«Он замечательно справляется», – заявил форвард Келдон Джонсон .

«Он был очень важен для нас. Успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона.

Здоровье Попа, Вика (Вембаньямы), Де’Аарона (Фокса), травмы и болезни, все перепетии чемпионата, он снижал уровень напряжения, помогал сосредоточиться на каждом матче, и мы ему доверились», – поделился защитник Девин Васселл .