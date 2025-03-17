Девин Васселл: «Митч Джонсон успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона. Был очень важен для нас»
Игроки «Сперс» положительно оценивают временного главного тренера.
Митч Джонсон заменяет Грегга Поповича, который восстанавливает здоровье к следующему сезону.
«Он замечательно справляется», – заявил форвард Келдон Джонсон.
«Он был очень важен для нас. Успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона.
Здоровье Попа, Вика (Вембаньямы), Де’Аарона (Фокса), травмы и болезни, все перепетии чемпионата, он снижал уровень напряжения, помогал сосредоточиться на каждом матче, и мы ему доверились», – поделился защитник Девин Васселл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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