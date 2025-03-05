Девин Васселл: «Начал переживать за свой бросок. Спасибо тренерам и одноклубникам за поддержку»

Девин Васселл обновил личный рекорд результативности в матче против «Нетс».

На его счету 37 очков (14 из 20 с игры, 8 из 11 трехочковых), а также 11 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

«Это должно было произойти. Нужно сохранять уверенность в себе. Когда я перестал попадать, начал переживать за свой бросок. Митч Джонсон и другие люди постоянно говорят мне об этом.

Это мой 5-й год в лиге, нужно быть агрессивным. Не только бросать, но и помогать разыгрывать. Очень благодарен тренерам и одноклубникам за поддержку.

В этом году тренерский штаб сделал упор на моей защите, чтобы я вернулся к тому, с чего начинал в лиге. На этом я и сосредоточен. Иногда у меня получается, иногда я чувствую, что не дорабатываю.

Перед этой встречей нам снова напомнили об этом, и я очень серьезно к этому отнесся», – заключил Васселл .

В этом сезоне защитник продемонстрировал игровой спад, но начал возвращать прежний уровень в последнее время.