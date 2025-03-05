Девин Васселл: «Начал переживать за свой бросок. Спасибо тренерам и одноклубникам за поддержку»
На его счету 37 очков (14 из 20 с игры, 8 из 11 трехочковых), а также 11 подборов, 5 передач и 4 перехвата.
«Это должно было произойти. Нужно сохранять уверенность в себе. Когда я перестал попадать, начал переживать за свой бросок. Митч Джонсон и другие люди постоянно говорят мне об этом.
Это мой 5-й год в лиге, нужно быть агрессивным. Не только бросать, но и помогать разыгрывать. Очень благодарен тренерам и одноклубникам за поддержку.
В этом году тренерский штаб сделал упор на моей защите, чтобы я вернулся к тому, с чего начинал в лиге. На этом я и сосредоточен. Иногда у меня получается, иногда я чувствую, что не дорабатываю.
Перед этой встречей нам снова напомнили об этом, и я очень серьезно к этому отнесся», – заключил Васселл.
В этом сезоне защитник продемонстрировал игровой спад, но начал возвращать прежний уровень в последнее время.
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