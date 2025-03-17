Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь

Трэй Янг продолжает обновлять рекорды по потерям.

Разыгрывающему «Атланты» принадлежало достижение по самому быстрому показателю в 1000 потерь за карьеру в регулярных сезонах (239 матчей).

В игре с «Бруклином» защитник обновил рекорд по 2000 (470 матчей), обогнав Джона Уолла (529).

Автором следующих двух – на 3 тысячи и 4 тысячи потерь – является Расселл Уэстбрук (748 и 966 игр соответственно).