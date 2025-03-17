Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь
Трэй Янг продолжает обновлять рекорды по потерям.
Разыгрывающему «Атланты» принадлежало достижение по самому быстрому показателю в 1000 потерь за карьеру в регулярных сезонах (239 матчей).
В игре с «Бруклином» защитник обновил рекорд по 2000 (470 матчей), обогнав Джона Уолла (529).
Автором следующих двух – на 3 тысячи и 4 тысячи потерь – является Расселл Уэстбрук (748 и 966 игр соответственно).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Crazy Stats
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