35 очков (21 из 21 со штрафной линии) и 12 передач Трэя Янга помогли «Атланте» обыграть «Шарлотт»

Трэй Янг оформил дабл-дабл в победном матче с «Хорнетс».

Разыгрывающий «Хоукс» набрал 35 очков, 12 передач и 7 подборов, реализовав 7 из 20 бросков с игры, 0 из 5 из-за дуги и 21 из 21 штрафного.

Со стороны «Шарлотт » выделился форвард Майлз Бриджес . На его счету 31 очко, 11 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота при 11 точных из 19 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги.

«Атланта » победила со счетом 123:110.