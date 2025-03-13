35 очков (21 из 21 со штрафной линии) и 12 передач Трэя Янга помогли «Атланте» обыграть «Шарлотт»
Трэй Янг оформил дабл-дабл в победном матче с «Хорнетс».
Разыгрывающий «Хоукс» набрал 35 очков, 12 передач и 7 подборов, реализовав 7 из 20 бросков с игры, 0 из 5 из-за дуги и 21 из 21 штрафного.
Со стороны «Шарлотт» выделился форвард Майлз Бриджес. На его счету 31 очко, 11 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота при 11 точных из 19 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги.
«Атланта» победила со счетом 123:110.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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