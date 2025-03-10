Шэй Гилджес-Александер и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 20 недели.

Ими стали разыгрывающие Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на Западе и Трэй Янг («Атланта ») на Востоке.

На счету Гилджес-Александера 44 очка, 5 подборов и 6,7 передачи в среднем в 4 победах.

В активе Трэя Янга 24,5 очка и 13 передач в среднем. «Хоукс» завершили неделю с результатом 3-1.