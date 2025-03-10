Фото
0

Шэй Гилджес-Александер и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 20 недели.

Ими стали разыгрывающие Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на Западе и Трэй ЯнгАтланта») на Востоке.

На счету Гилджес-Александера 44 очка, 5 подборов и 6,7 передачи в среднем в 4 победах.

В активе Трэя Янга 24,5 очка и 13 передач в среднем. «Хоукс» завершили неделю с результатом 3-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoАтланта
logoНБА
logoТрэй Янг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич лидирует в этом сезоне по количеству «принесенных очков». Трэй Янг – на втором месте
1919 февраля, 15:55Фото
Трэй Янг заменит Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд
910 февраля, 14:32Фото
«Гонка за MVP». Никола Йокич остается лидером, Лука Дончич поднялся на 4-е место по версии NBA.com
920 декабря 2024, 15:10
Главные новости
«Финикс» намерен получить 3 драфт-пика 1-го раунда и молодого игрока в сделке по Кевину Дюрэнту
5 минут назад
Айзейя Стюарт: «Я лучший игрок оборонительного плана в лиге»
443 минуты назад
НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи
10сегодня, 19:38
Кесслер Эдвардс и Дуайт Пауэлл не вошли в список травмированных в заявке «Далласа»
сегодня, 19:25
Патрик Беверли о «Филадельфии»: «Процесс» окончательно провалился»
3сегодня, 19:10
Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
2сегодня, 18:48
«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»
4сегодня, 18:35
Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей
3сегодня, 18:23
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» крупно уступила УГМК, «Ника» проиграла МБА и другие результаты
сегодня, 18:07
Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»
сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» разгромил ФМП
41 секунду назад
Чемпионат Греции. «Арис» обыграл «Лаврион»
2 минуты назад
Сани Бечирович о новых финансовых правилах Евролиги: «Почему «Пао» должен подстраиваться под небольшие клубы?»
27 минут назад
Дуэйн Бэйкон: «Нельзя просто смотреть мимо всех остальных ради матча с ЦСКА. Все играют с «Зенитом» с максимальной мотивацией»
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
сегодня, 18:14
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:12
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
6сегодня, 11:04