Шэй Гилджес-Александер и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 20 недели.
Ими стали разыгрывающие Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на Западе и Трэй Янг («Атланта») на Востоке.
На счету Гилджес-Александера 44 очка, 5 подборов и 6,7 передачи в среднем в 4 победах.
В активе Трэя Янга 24,5 очка и 13 передач в среднем. «Хоукс» завершили неделю с результатом 3-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
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