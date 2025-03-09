Трэй Янг набрал 36 очков и 8 передач в матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Хоукс» принес победу своей команде – 120:118.

На счету Янга 36 очков, 11 из 24 с игры, 4 подбора, 8 передач и 7 потерь.

Янг ушел с площадки за 3 минуты до конца третьей четверти из-за повреждения левого бедра. Он вернулся через несколько минут и набрал 10 очков и 3 передачи в заключительной двенадцатиминутке.