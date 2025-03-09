Трэй Янг набрал 36 очков и 8 передач в матче с «Индианой»
Разыгрывающий «Хоукс» принес победу своей команде – 120:118.
На счету Янга 36 очков, 11 из 24 с игры, 4 подбора, 8 передач и 7 потерь.
Янг ушел с площадки за 3 минуты до конца третьей четверти из-за повреждения левого бедра. Он вернулся через несколько минут и набрал 10 очков и 3 передачи в заключительной двенадцатиминутке.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости