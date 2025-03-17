Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке

Камар Болдуин выбыл из состава «Басконии».

Американский разыгрывающий получил перелом пальца на правой руке в матче против «Реала ». Болдуину потребуется операция, срок реабилитации пока не определен.

Защитник набирал 7,1 очка и 3,7 передачи за 21,5 минуты в среднем в матчах Евролиги в первом сезоне в испанском клубе.