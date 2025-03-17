Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке
Камар Болдуин выбыл из состава «Басконии».
Американский разыгрывающий получил перелом пальца на правой руке в матче против «Реала». Болдуину потребуется операция, срок реабилитации пока не определен.
Защитник набирал 7,1 очка и 3,7 передачи за 21,5 минуты в среднем в матчах Евролиги в первом сезоне в испанском клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Басконии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости