Габриэль Дек пропустит как минимум 2 месяца
Габриэль Дек выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.
Форвард «Реала» пропустит как минимум 2 месяца.
Аргентинец травмировался в игре чемпионата Испании с «Барселоной» в результате неудачного приземления после данка. Обследование подтвердило разрыв мышц задней поверхности бедра.
29-летний баскетболист набирает 9,6 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в матчах Евролиги этого сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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