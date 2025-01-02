Габриэль Дек пропустит как минимум 2 месяца

Габриэль Дек выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.

Форвард «Реала » пропустит как минимум 2 месяца.

Аргентинец травмировался в игре чемпионата Испании с «Барселоной» в результате неудачного приземления после данка. Обследование подтвердило разрыв мышц задней поверхности бедра.

29-летний баскетболист набирает 9,6 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в матчах Евролиги этого сезона.