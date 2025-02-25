Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии
Игрок «Басконии» травмировался в национальной сборной.
Разыгрывающий Камар Болдуин получил повреждение ноги на тренировке сборной Грузии, к которой присоединился для участия в последнем квалификационном окне Евробаскета-2025.
Ожидается, что натурализованный американец пропустил как минимум два предстоящих матча испанского клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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