Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии

Игрок «Басконии» травмировался в национальной сборной.

Разыгрывающий Камар Болдуин получил повреждение ноги на тренировке сборной Грузии, к которой присоединился для участия в последнем квалификационном окне Евробаскета-2025.

Ожидается, что натурализованный американец пропустил как минимум два предстоящих матча испанского клуба.