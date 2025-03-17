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Виктор Ганиенко: «Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник. Заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»

Президент «Уралмаша» похватил главного тренера после победы в Кубке России.

«Ростислав Вергун пришел к нам из «Минска», где он в основном работал с молодыми игроками. Там полный социализм, ребята очень дисциплинированны, беспрекословно слушают своего тренера. У нас более свободные, вольные и мастеровитые игроки. Поэтому ему потребовалось время на адаптацию, в ряде матчей этого сезона у него совсем не удавались концовки. Но в «Финале четырех» все сложилось. Я думаю, что теперь он заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата.

Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник, что тоже немаловажно. Он свой шанс использовал. Молодец.

Понятно, что порой мы с ним спорим, взгляды не всегда совпадают. Но у него очень хороший менталитет, плюс он учился в США на аудитора, поэтому склонен к математическим делам. У него отличный английский. Плюс его мама работала тренером по баскетболу, поэтому он потомственный специалист.

Надо доверять российским тренерам. Наши клубы взяли крен на приглашение специалистов из стран бывшей Югославии и Греции. На мой взгляд, это ерунда. У нас есть много великолепных тренеров, которые ничем не хуже», – заявил Виктор Ганиенко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРостислав Вергун
logoСпорт-Экспресс
logoУралмаш
Виктор Ганиенко
logoЕдиная лига ВТБ
Кубок России
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