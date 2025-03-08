Ростислав Вергун: «Хочу отметить соперника, команда преобразилась, играет в качественный баскетбол»

Ростислав Вергун похвалил прогресс «Астаны».

Положительное влияние на выступление команды оказало возвращение защитника Ти Джей Старкса . Однако это не спасло клуб из Казахстана от крупного поражения (66:106).

«Уралмаш» установил клубный рекорд результативности, реализовав 58,6% (17 из 29) трехочковых бросков.

«Хочу отметить соперника, может игра получилось не такой яркой, но команда преобразилась, играет в качественный баскетбол. Что касается нас, то ребята сыграли очень четко, профессионально. Что мы задумали, то получилось с очень неплохим процентом. Наш состав глубже на данный момент. Это сказалось во второй половине за счет того, что игроки, выходящие со скамейки, давали положительный и позитивный импульс», – заявил главный тренер «Уралмаша ».