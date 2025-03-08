Ростислав Вергун: «Хочу отметить соперника, команда преобразилась, играет в качественный баскетбол»
Ростислав Вергун похвалил прогресс «Астаны».
Положительное влияние на выступление команды оказало возвращение защитника Ти Джей Старкса. Однако это не спасло клуб из Казахстана от крупного поражения (66:106).
«Уралмаш» установил клубный рекорд результативности, реализовав 58,6% (17 из 29) трехочковых бросков.
«Хочу отметить соперника, может игра получилось не такой яркой, но команда преобразилась, играет в качественный баскетбол. Что касается нас, то ребята сыграли очень четко, профессионально. Что мы задумали, то получилось с очень неплохим процентом. Наш состав глубже на данный момент. Это сказалось во второй половине за счет того, что игроки, выходящие со скамейки, давали положительный и позитивный импульс», – заявил главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости