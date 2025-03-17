Купер Флэгг может вернуться к турниру NCAA после растяжения левого голеностопа
Купер Флэгг может помочь Дьюку в турнире NCAA.
Флэгг подвернул ногу во время 1/4 финала турнира конференции на прошлой неделе.
«Ему уже лучше. Растяжение. Рентген не выявил никаких осложнений. Мы ориентируемся на возвращение к турниру NCAA. Увидим, что будет с суставом в ближайшее время и в каком он будет состоянии», – рассказал главный тренер баскетбольной программы Дьюка.
Форвард набирал 18,9 очка, 7,5 подбора, 4,1 передачи, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота в регулярном чемпионате этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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