0

Купер Флэгг может вернуться к турниру NCAA после растяжения левого голеностопа

Купер Флэгг может помочь Дьюку в турнире NCAA.

Флэгг подвернул ногу во время 1/4 финала турнира конференции на прошлой неделе.

«Ему уже лучше. Растяжение. Рентген не выявил никаких осложнений. Мы ориентируемся на возвращение к турниру NCAA. Увидим, что будет с суставом в ближайшее время и в каком он будет состоянии», – рассказал главный тренер баскетбольной программы Дьюка.

Форвард набирал 18,9 очка, 7,5 подбора, 4,1 передачи, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота в регулярном чемпионате этого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
logoNCAA
травмы
университет Дьюк
Купер Флэгг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер Парсонс: «Почему Купер Флэгг особенный? Мы не сравниваем его с белыми»
414 марта, 06:53
Купер Флэгг вернулся на скамейку, но выбыл до конца матча
13 марта, 17:58Видео
Купер Флэгг травмировал голеностопный сустав
913 марта, 17:05Видео
Главные новости
Джерико Симсу может потребоваться операция, центровой играет с травмой большого пальца правой руки
37 минут назад
Дэмиан Лиллард: «Тяжело найти баланс между мышлением доминирующего игрока и командным баскетболом»
242 минуты назад
«Голден Стэйт» и «Сакраменто» должны подписать по 14-му игроку на этой неделе
55 минут назад
Джейлен Худ-Шифино о «Сиксерс»: «Это подарок судьбы. Шанс играть и становиться лучше»
1сегодня, 14:30
Руи Хатимура должен вернуться в состав «Лейкерс» в течение этой недели
1сегодня, 14:16
«Не могу смотреть со скамейки, как парни пытаются сражаться». Гершон Ябуселе играет с травмой колена
1сегодня, 13:59
Кэм Томас: «Показал, что являюсь одним из лучших в лиге на моей позиции»
8сегодня, 13:20
Дрэймонд Грин: «Неудивительно, что Мори использует нейросети, ведь он никогда не играл в баскетбол»
12сегодня, 12:19
Джейсон Судейкис: «Забил через Леброна. Есть свидетели»
5сегодня, 11:45
Кирк Голдсберри: «Кубок НБА придумали, чтобы компенсировать владельцам потери за уменьшение числа матчей»
1сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
сегодня, 13:52
Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
сегодня, 13:40Фото
«Хапоэль Тель-Авив» нацелился на приобретение Дарио Шарича
сегодня, 13:08
Бэйкон, Захаров и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 12:56Фото
Билл Симмонс: «Лига Маверика Картера может переманить 5-7 суперзвезд НБА»
5сегодня, 11:54
Стивен Эй Смит: «Финикс» был похож на ребенка, которого заставили делать работу по дому»
1сегодня, 11:48
Энтони Эдвардс: «Сказал Макдэниелсу, что он сыграл как Пэт Беверли»
сегодня, 11:04
Гилберт Аренас: «Дайте Зайону поиздеваться над мелкими защитниками»
1сегодня, 10:48
Дирк Новицки – о Марке Кьюбане: «У него не осталось влияния в клубе»
сегодня, 10:32
Кристиан Вуд восстановился от травмы колена
10сегодня, 10:20