Чендлер Парсонс: «Почему Купер Флэгг особенный? Мы не сравниваем его с белыми»
Бывший игрок НБА нашел парадоксальное доказательство своего тезиса.
«Знаете, почему Купер Флэгг особенный? Потому что мы не просто сравниваем его ни с одним другим белым парнем, который играл в НБА. Когда его сравнивают с Джейсоном Тейтумом, Грантом Хиллом и Скотти Пиппеном, я понимаю, о чем говорят: в нем есть характер, уверенность и талант.
Этот парень – звезда. Я видел, как люди говорят, что он лучший первокурсник в истории Дьюка. Вокруг него ажиотаж как будто это будущее лица НБА, а ведь все еще ходят слухи, что он может вернуться в колледж. Так что этот парень – настоящий талант. Он будет очень, очень хорош», – заметил Парсонс.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Run It Back
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