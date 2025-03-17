Дэмиан Лиллард: «Тяжело найти баланс между мышлением доминирующего игрока и командным баскетболом»

Дэмиан Лиллард описал столкновение принципов баскетбола.

«В уме ты понимаешь, что надо взять игру в свои руки и доминировать на следующем отрезке в 4-5 минут. Но не хочется идти наперекор тому, что служит центральной идеей команды. Движение мяча, командный баскетбол.

Ты согласен с этим принципом мышления, но, как выдающийся игрок, хочешь решить вопрос и добиться результата. Тяжело найти этот баланс», – заявил разыгрывающий.

«Бакс» уступили «Тандер» 105:121. На счету Лилларда 19 очков.