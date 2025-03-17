Яннис Адетокумбо: «Неважно, ждут ли мои дети два часа в машине, мой распорядок останется прежним»
«Мы играли против них («Индианы») 15 раз в прошлом году, они выбили нас в первом раунде плей-офф. Я не знаю, можно ли назвать нас принципиальными соперниками, но это не важно. Мы должны играть в хороший баскетбол – это единственный способ чего-то добиться.
Мой подход к игре основан на жестком распорядке, я не принимаю решений, опираясь на эмоции, мне все равно, как я себя чувствую. Неважно, ждут ли мои дети два часа в машине или играем ли мы две-три игры подряд, мой распорядок останется прежним.
Мы сыграли 66 игр, я качался в тренажерном зале на 66 раз больше, чем мои соперники, и восстанавливался на 66 раз больше, чем они.
Дэмиан Лиллард – один из лучших игроков в лиге, а чтобы им быть, нужно уметь адаптироваться. Лучшие всегда находят путь. Наша цель – влиять на игру любым возможным способом», – заключил Адетокумбо.
В игре против «Индианы» Адетокумбо набрал 34 очка, 10 подборов и 7 передач, а «Бакс» победили – 126:119.
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