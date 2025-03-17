«Голден Стэйт» и «Сакраменто» должны подписать по 14-му игроку на этой неделе

«Уорриорз» и «Кингз» должны решить проблемы с составом.

Обе команды упали ниже минимальной планки в 14 баскетболистов на стандартных контрактах.

Клубы приближаются к сезонному лимиту в 28 дней в сокращенном составе. «Сакраменто » должен подписать игрока до 18 марта, «Голден Стэйт » – до 23 марта.

Речь идет о стандартных или 10-дневных соглашениях.