Дрэймонд Грин: «Неудивительно, что Мори использует нейросети, ведь он никогда не играл в баскетбол»
Игрок «Уорриорс» прокомментировал недавнее заявление президента «Филадельфии».
«Вы видите, что аналитика стала огромной частью НБА. Я думаю, люди зашли слишком далеко с этим, но теперь все начало откатываться назад.
Дэрил Мори был первым, кто начал увлекаться аналитикой в лиге. Во многом, я думаю, это связано с тем, что Мори никогда не играл в баскетбол. Поэтому он использует аналитику, чтобы помочь себе выработать и подтвердить взгляды на игру.
Неудивительно, что Мори среди первых начал использовать нейросети, но я предупреждаю вас: он никогда не побеждал. Вот так вот», – сказал Грин.
Ранее президент «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что фронт-офис «Сиксерс» обращает внимание на мнение языковой модели при принятии любого решения.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Network
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