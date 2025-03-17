Дрэймонд Грин: «Неудивительно, что Мори использует нейросети, ведь он никогда не играл в баскетбол»

Игрок «Уорриорс» прокомментировал недавнее заявление президента «Филадельфии».

«Вы видите, что аналитика стала огромной частью НБА . Я думаю, люди зашли слишком далеко с этим, но теперь все начало откатываться назад.

Дэрил Мори был первым, кто начал увлекаться аналитикой в лиге. Во многом, я думаю, это связано с тем, что Мори никогда не играл в баскетбол. Поэтому он использует аналитику, чтобы помочь себе выработать и подтвердить взгляды на игру.

Неудивительно, что Мори среди первых начал использовать нейросети, но я предупреждаю вас: он никогда не побеждал. Вот так вот», – сказал Грин .

Ранее президент «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что фронт-офис «Сиксерс» обращает внимание на мнение языковой модели при принятии любого решения.