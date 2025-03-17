«Не могу смотреть со скамейки, как парни пытаются сражаться». Гершон Ябуселе играет с травмой колена
Форвард помогает команде, 10 игроков которой находятся в лазарете.
«Не буду врать, что со мной все нормально. Но если я на площадке, мне кажется, что я могу играть.
Это у меня в крови. Всегда пытаюсь оказаться на паркете. Хочу бороться. Хочу помогать одноклубникам.
Не могу смотреть со скамейки, как парни пытаются сражаться и проигрывают. Не хочу просто быть частью чего-то подобного.
Колено немного распухает, но с этим справятся. У нас отличный медицинский персонал. Они всегда очень осторожны.
Я продолжаю расти, преодолевать все трудности, победы и поражения, взлеты и падения, НБА, Францию, Мадрид, возвращение сюда. Все это заставляет меня все больше ценить игру.
Теперь наслаждаюсь каждым моментом на площадке», – заключил Ябуселе.
Форвард лидирует в команде по количеству проведенных матчей в этом сезоне (62), набирая 10,5 очка, 5,6 подбора и 2 передачи за 26,6 минуты в среднем.
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