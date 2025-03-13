Лонни Уокер ударился головой после падения и не смог продолжить матч с «Торонто»
Лонни Уокер отыграл всего 20 секунд против «Рэпторс».
Новобранец «Филадельфии» сильно ударился головой после падения в 1-й четверти матча. Уокер отправился на скамейку, а позже – в раздевалку и больше не вышел на паркет.
«Сиксерс» уступили «Торонто» 105:118.
Защитник набирает 8,2 очка, 3,3 подбора и 1,9 передачи за 19 минут в среднем за новый клуб. Статус игрока пока не известен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости