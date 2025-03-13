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Лонни Уокер ударился головой после падения и не смог продолжить матч с «Торонто»

Лонни Уокер отыграл всего 20 секунд против «Рэпторс».

Новобранец «Филадельфии» сильно ударился головой после падения в 1-й четверти матча. Уокер отправился на скамейку, а позже – в раздевалку и больше не вышел на паркет.

«Сиксерс» уступили «Торонто» 105:118.

Защитник набирает 8,2 очка, 3,3 подбора и 1,9 передачи за 19 минут в среднем за новый клуб. Статус игрока пока не известен.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
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