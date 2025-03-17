Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
Марко Симонович отличился в плей-офф Еврокубка.
25-летний форвард из Черногории помог «Бахчешехиру» обыграть «Цедевиту-Олимпию» в 1/4 финала и получил награду MVP этого этапа.
На его счету 20 очков, 4 подбора и 3 перехвата при 27 очках эффективности.
Симонович установил рекорды карьеры по результативности и эффективности.
Турецкому клубу предстоит встреча с «Гран-Канарией» в полуфинале. Серии 1/2 стартуют 25 марта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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