Еврокубок. 1/8 финала. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Бешикташа»

Сегодня в рамках 1/8 финала плей-офф Еврокубка прошли три матча.

«Тюрк Телеком» одержал победу над «Будучностью», «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Бешикташа». Еврокубок 1/8 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.