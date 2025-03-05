Еврокубок. 1/8 финала. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Бешикташа»
Сегодня в рамках 1/8 финала плей-офф Еврокубка прошли три матча.
«Тюрк Телеком» одержал победу над «Будучностью», «Цедевита-Олимпия» была сильнее «Бешикташа».
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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