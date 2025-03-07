Девин Робинсон из «Цедевиты-Олимпии» стал MVP 1/8 финала Еврокубка

Еврокубок назвал MVP первого раунда плей-офф.

Им стал 30-летний американский форвард словенской «Цедевиты-Олимпии» Девин Робинсон .

Баскетболист помог своей команде пройти турецкий «Бешикташ » (96:86). На его счету в матче 21 очко, 12 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Словенской команде предстоит встреча с «Бахчешехиром » в 1/4 финала.