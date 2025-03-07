Девин Робинсон из «Цедевиты-Олимпии» стал MVP 1/8 финала Еврокубка
Еврокубок назвал MVP первого раунда плей-офф.
Им стал 30-летний американский форвард словенской «Цедевиты-Олимпии» Девин Робинсон.
Баскетболист помог своей команде пройти турецкий «Бешикташ» (96:86). На его счету в матче 21 очко, 12 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Словенской команде предстоит встреча с «Бахчешехиром» в 1/4 финала.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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