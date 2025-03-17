«Хапоэль Тель-Авив» нацелился на приобретение Дарио Шарича

Дарио Шарич стал объектом интереса «Хапоэля» из Тель-Авива.

Израильский клуб работает над приобретением Василие Мицича и нацелился на еще одного игрока из восточной Европы, выступающего в НБА .

Шарич получает мало игрового времени в «Денвере » и в целом выпал из ротации клуба. На его счету 3,5 очка, 3,3 подбора и 1,5 передачи за 13,5 минуты в среднем в 15 матчах.

У 30-летнего хорватского форварда опция игрока на следующий сезон в «Наггетс» с зарплатой в 5,5 миллиона долларов.