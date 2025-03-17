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Бэйкон, Захаров и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 10-16 марта вошли Дуэйн БэйконЗенит»), Михаил Беленицкий (УНИКС), Александр Захаров («Парма»), Джеремайя Мартин («Уралмаш») и Амат Мбайе (ЦСКА).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Александр Захаров
Михаил Беленицкий
logoДжеремайя Мартин
logoУНИКС
logoЗенит
Амат Мбайе
logoДуэйн Бэйкон
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
logoПарма
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