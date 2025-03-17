Бэйкон, Захаров и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 10-16 марта вошли Дуэйн Бэйкон («Зенит »), Михаил Беленицкий (УНИКС ), Александр Захаров («Парма»), Джеремайя Мартин («Уралмаш») и Амат Мбайе (ЦСКА).