Фото
0

Жбанов, Найт и Мбайе – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 3-9 марта вошли Маркос Найт (УНИКС), Евгений Минченко (МБА-МАИ), Амат Мбайе (ЦСКА), Матиц Ребец («Пари НН») и Георгий Жбанов («Зенит»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Амат Мбайе
logoЦСКА
Евгений Минченко
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
Георгий Жбанов
logoМБА-МАИ
Матиц Ребец
logoЗенит
Маркос Найт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Барашков, Уэйр, Фрэйзер, Уэйли и Найт – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
10 февраля, 06:10
Единая лига ВТБ. ЦСКА выиграл у МБА-МАИ, «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» и другие результаты
3215 января, 19:01
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл «Автодор», УНИКС победил «Зенит» и другие результаты
335 января, 14:35
Главные новости
Стеф Карри стал ассистентом генменеджера команды NCAA университета Дэвидсона
7 минут назад
«Есть боль, которая говорит, что дальше будет лучше». Руди Гобер вернулся на площадку после травмы
17 минут назад
Яннис Адетокумбо вошел в Топ-50 НБА по результативности в регулярных сезонах за карьеру
129 минут назад
Девин Букер о «Далласе» без Луки Дончича: «Это чувствуется сразу после приземления»
146 минут назад
Георгий Жбанов и Девон Акун-Перселл – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
2сегодня, 13:16Видео
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК, «Ника» встретится с МБА и другие матчи
сегодня, 13:05Live
Гэри Пэйтон – о Матче всех звезд: «Мы ненавидели друг друга: Запад ненавидел Восток»
15сегодня, 08:33
Колби Ковингтон: «Леброну наплевать на свободу слова»
27сегодня, 07:57
В матче «Денвера» и «Оклахомы» арбитры пропустили нарушение, которое могло изменить ход встречи
26сегодня, 07:46
Сэм Куинн: «Лейкерс» побеждают благодаря самоотдаче, баскетбольному IQ, а также размеру и атлетизму на краях»
2сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Маниса» – Анадолу Эфес
сегодня, 12:55
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
сегодня, 12:55
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с ФМП
сегодня, 12:55
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 12:55
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
4сегодня, 11:04
Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
10сегодня, 10:58
Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»
2сегодня, 10:40