Жбанов, Найт и Мбайе – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.
В пятерку лучших игроков по итогам матчей 3-9 марта вошли Маркос Найт (УНИКС), Евгений Минченко (МБА-МАИ), Амат Мбайе (ЦСКА), Матиц Ребец («Пари НН») и Георгий Жбанов («Зенит»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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