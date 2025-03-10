Жбанов, Найт и Мбайе – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 3-9 марта вошли Маркос Найт (УНИКС ), Евгений Минченко (МБА-МАИ ), Амат Мбайе (ЦСКА), Матиц Ребец («Пари НН») и Георгий Жбанов («Зенит»).