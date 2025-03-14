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Джимми Батлер: «Я 0,5 от элитного защитника»

Форвард считает, что пятерка с ним, Грином и Кумингой будет успешной.

«Мне понравилось, как играл Куминга: агрессивно, шел к кольцу. Я хочу, чтобы он оставался собой и помог этой команде достичь чего-то особенного.

Пятерка со мной, Кумингой и Грином в роли центрового? Я думаю, это простейший способ игры в баскетбол, когда у тебя есть 3... 2,5 элитных защитника (0,5 – это я), которые могут переключаться, общаться со всеми на площадке. В атаке же у тебя ребята, которые просто летают вокруг, ребята с высоким IQ. С нами тремя на паркете все должно быть хорошо.

Почему я 0,5? Не знаю, у Дрэя есть награда лучшему оборонительному игроку, Куминга – потрясающий атлет, которому всего 22, а я просто бааах... стою рядом», – сказал Батлер.

В сегодняшнем матче против «Сакраменто» Джонатан Куминга впервые с 4 января появился на площадке.

«Голден Стэйт» победил – 130:104.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети журналиста Энтони Слейтера
logoДжимми Батлер
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