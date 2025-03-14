«Хватит страдать ерундой. Пора побеждать». Майк Данливи обратился к «Уорриорз» после обмена Джимми Батлера
Генменеджер «Уорриорз» ориентировался на опыт совместной игры с форвардом в «Чикаго», который убеждал его в способностях Батлера.
«Его талант – это то, что нам нужно среди лидеров нашего состава. Его аура, соревновательный дух и интеллект. Все эти вещи нужны нам на площадке и особенно во время ключевых моментов. Это поднимает уровень всех наших игроков. Не только ролевых, но и Стефа Карри и Дрэймонда Грина, которые знают, что есть еще один парень, который дает им шанс в любой ситуации.
Я сказал команде: «Пришла пора побеждать. В сезоне у нас были тяжелые поражения, наши показатели не такие, какими мы хотим их видеть. Но теперь надо выигрывать, перестать страдать ерундой».
Увидим, как далеко мы сможем зайти», – рассказал Данливи.
«Голден Стэйт» выбрался в зону плей-офф с результатом 38-28.
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