«Хватит страдать ерундой. Пора побеждать». Майк Данливи обратился к «Уорриорз» после обмена Джимми Батлера

Майк Данливи многого ожидал от прихода Джимми Батлера.

Генменеджер «Уорриорз» ориентировался на опыт совместной игры с форвардом в «Чикаго», который убеждал его в способностях Батлера .

«Его талант – это то, что нам нужно среди лидеров нашего состава. Его аура, соревновательный дух и интеллект. Все эти вещи нужны нам на площадке и особенно во время ключевых моментов. Это поднимает уровень всех наших игроков. Не только ролевых, но и Стефа Карри и Дрэймонда Грина , которые знают, что есть еще один парень, который дает им шанс в любой ситуации.

Я сказал команде: «Пришла пора побеждать. В сезоне у нас были тяжелые поражения, наши показатели не такие, какими мы хотим их видеть. Но теперь надо выигрывать, перестать страдать ерундой».

Увидим, как далеко мы сможем зайти», – рассказал Данливи .

«Голден Стэйт » выбрался в зону плей-офф с результатом 38-28.