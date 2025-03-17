Джейсон Судейкис: «Забил через Леброна. Есть свидетели»
«Был один скетч, который мы делали – Билл и я изображали этих персонажей пару раз. Там я играю работника сцены, который ведет себя как мудак с окружающими. Мы снимали это с Джулией Луис-Дрейфус, с Полом Раддом и с Леброном, и в скетче я вызвал его на один на один.
На репетиции я действительно прошел его, обыграл, и он даже не понял, что я собираюсь сделать лэй-ап с другой стороны. Я забил через него в кольцо высотой 250 сантиметров. О да, он выкладывался на 100%. О да, да, да, он точно выкладывался, нельзя это просто списать.
Это было смешно, потому что Дон Рой Кинг, который был нашим режиссером в то время, подошел ко мне недавно на 50-летие SNL и как раз напомнил об этом. Он сказал: «Если тебе когда-нибудь понадобится, чтобы кто-то подтвердил это, то сошлись на меня».
Спасибо, конечно, но неприятно быть тем, кто рассказывает эту историю, знаешь, поддерживать эту апокрифическую легенду самому. Я бы предпочел, чтобы это был кто-то другой, но что поделать», – сказал Судейкис.
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