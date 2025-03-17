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Дирк Новицки: «Какой смысл сидеть и жаловаться, что баскетбол не такой, как в 90-е?»

Легендарный игрок «Далласа» ответил критикам современной лиги.

«Сейчас, мне кажется, освещение НБА в США слишком негативное. Много критики – и в адрес стиля игры, и в адрес игроков.

Хотел бы подчеркнуть, насколько классная эта игра, на самом деле, насколько сложно выступать на таком уровне.

Конечно, игра отличается от той, что была 20 или 30 лет назад, ну так баскетбол эволюционировал. Нет смысла сидеть и жаловаться, что все не так, как в 90-х.

Хочу представлять игру в позитивном свете, радоваться со всеми и воздавать хвалу этому спорту. Я не хочу быть одним из тех бывших игроков, которые просто сидят и говорят: «В наше время все было лучше».

Если бы у меня было такое мышление, я бы даже не взялся за эту работу. Хочу показывать игроков и игру в хорошем свете, но при этом объективно анализировать баскетбол.

Конечно, будут моменты, когда мне придется быть критичным – это часть работы. Мне просто нужно найти свой подход. Я не из тех, кто любит быть слишком критичным или искать везде негатив, так что мне придется понять, что работает лучше всего для меня», – отметил Новицки.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: 41 Campus
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