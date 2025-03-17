Дирк Новицки: «Такое ощущение, что этот сезон проклят»
Легендарный игрок «Далласа» оценил происходящее в клубе.
Из-за большого числа травмированных «Мэвс» могут оказаться в ситуации, когда им будут засчитываться технические поражения.
«Энтони Дэвис, вероятно, вернулся слишком рано и снова получил травму.
Это означало, что Кайри пришлось брать на себя огромную нагрузку в последние недели, играя много минут, и затем – он порвал крестообразную связку.
Это просто очень странная ситуация. Лайвли тоже давно не играет. Такое ощущение, что этот сезон проклят. Это тяжело, действительно тяжело.
И теперь, честно говоря, я не знаю, что их ждет – ни до конца этого сезона, ни даже в следующем году. Но это просто новая реальность для фанатов «Мэвс». Потребуется время, чтобы смириться с этим, но посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Новицки.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: 41 Campus
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