Дирк Новицки: «Такое ощущение, что этот сезон проклят»

Легендарный игрок «Далласа» оценил происходящее в клубе.

Из-за большого числа травмированных «Мэвс» могут оказаться в ситуации, когда им будут засчитываться технические поражения.

«Энтони Дэвис , вероятно, вернулся слишком рано и снова получил травму.

Это означало, что Кайри пришлось брать на себя огромную нагрузку в последние недели, играя много минут, и затем – он порвал крестообразную связку.

Это просто очень странная ситуация. Лайвли тоже давно не играет. Такое ощущение, что этот сезон проклят. Это тяжело, действительно тяжело.

И теперь, честно говоря, я не знаю, что их ждет – ни до конца этого сезона, ни даже в следующем году. Но это просто новая реальность для фанатов «Мэвс». Потребуется время, чтобы смириться с этим, но посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Новицки .