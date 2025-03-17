Дирк Новицки: «Я навсегда останусь частью «Далласа», но обмен Луки причинил мне боль»

Легендарный игрок «Далласа» рассказал о реакции на обмен Дончича в «Лейкерс».

После трейда Дирк Новицки присутствовал на первом матче словенского разыгрывающего в форме калифорнийцев.

«Это была такая странная ситуация. Я стоял на этой пустой арене, и тут он выбежал на площадку – в золотом. Для меня это был просто невероятно странный момент. И, конечно, потребуются недели и месяцы, чтобы это начало казаться хоть немного нормальным. Это сложная ситуация, но в своем твите я дал понять – я всегда буду частью «Мэвс». Но этот обмен действительно ранил. И потребуется время, прежде чем все это переварят и смогут двигаться дальше.

Я был шокирован. Это хорошее слово для того, чтобы описать мою реакцию. Мы были на семейной поездке, долго находились в Европе, потом немного путешествовали по Азии. В конце поездки мы были на Мальдивах, просто отдыхали на пляже. Это был буквально последний день, и я сидел в своем номере, собирался паковать вещи. Вдруг мой телефон взорвался звонками и сообщениями со всего мира. Сразу зашел в твиттер, прочитал новости, и сначала просто был в шоке – как и все остальные.

Не думаю, что кто-то мог представить, что «Мавс» когда-нибудь обменяют Луку. Так что для меня это было совершенно неожиданно, абсолютно из ниоткуда. Я был настолько ошеломлен, что просто отложил все дела в сторону. Мы должны были пойти на обед с семьей перед вылетом, но вместо этого я просидел в номере час, листая твиттер, пытаясь понять, реально ли это. Некоторые говорили, что вся эта новость – фэйк, что аккаунт Шамса взломали. Потребовалось несколько минут, прежде чем это наконец подтвердилось. Затем я просто следил за реакциями – каждый игрок что-то писал об этом. Вся лига, весь баскетбольный мир были в шоке.

Конечно, я сразу написал Луке. Сначала он не ответил – понятно, он, вероятно, был немного перегружен. По-английски можно сказать, что у него было много дел. Через день он наконец ответил. Думаю, его реакцию можно назвать эмоциональной. Он вообще этого не ожидал.

И тогда я подумал, что было бы здорово поддержать его на его первом матче. Он давно не играл – сам был травмирован. Так что я полетел в Лос-Анджелес. Я просто хотел показать ему, что наша дружба все еще крепка. Мы играли вместе один сезон – мой последний сезон – и я всегда старался помогать ему, быть для него наставником. Я хотел показать ему, что я здесь для него, даже если он теперь в другом месте. Что у нас есть дружба, что я все еще здесь, чтобы поддержать его и его семью. Его отец был там, а также некоторые люди из его ближайшего окружения.

Он мог бы подписать супермаксимальный контракт с «Мэвс». Такой тип контракта можно подписать только с командой, в которой ты находишься несколько лет. Но после этого обмена он потерял такую возможность. Теперь он не может подписать супермакс, а это значит, что этот обмен мог стоить ему более 100 миллионов долларов.

Но, в конце концов, Лука – не тот, кто играет только ради денег. Не думаю, что этот обмен сильно ударил по нему в этом плане.

Что касается того, останется ли он с «Лейкерс» – мне кажется, да», – сказал Дирк Новицки.