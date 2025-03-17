1

Дирк Новицки: «Я навсегда останусь частью «Далласа», но обмен Луки причинил мне боль»

Легендарный игрок «Далласа» рассказал о реакции на обмен Дончича в «Лейкерс».

После трейда Дирк Новицки присутствовал на первом матче словенского разыгрывающего в форме калифорнийцев.

«Это была такая странная ситуация. Я стоял на этой пустой арене, и тут он выбежал на площадку – в золотом. Для меня это был просто невероятно странный момент. И, конечно, потребуются недели и месяцы, чтобы это начало казаться хоть немного нормальным. Это сложная ситуация, но в своем твите я дал понять – я всегда буду частью «Мэвс». Но этот обмен действительно ранил. И потребуется время, прежде чем все это переварят и смогут двигаться дальше. 

Я был шокирован. Это хорошее слово для того, чтобы описать мою реакцию. Мы были на семейной поездке, долго находились в Европе, потом немного путешествовали по Азии. В конце поездки мы были на Мальдивах, просто отдыхали на пляже. Это был буквально последний день, и я сидел в своем номере, собирался паковать вещи. Вдруг мой телефон взорвался звонками и сообщениями со всего мира. Сразу зашел в твиттер, прочитал новости, и сначала просто был в шоке – как и все остальные.

Не думаю, что кто-то мог представить, что «Мавс» когда-нибудь обменяют Луку. Так что для меня это было совершенно неожиданно, абсолютно из ниоткуда. Я был настолько ошеломлен, что просто отложил все дела в сторону. Мы должны были пойти на обед с семьей перед вылетом, но вместо этого я просидел в номере час, листая твиттер, пытаясь понять, реально ли это. Некоторые говорили, что вся эта новость – фэйк, что аккаунт Шамса взломали. Потребовалось несколько минут, прежде чем это наконец подтвердилось. Затем я просто следил за реакциями – каждый игрок что-то писал об этом. Вся лига, весь баскетбольный мир были в шоке. 

Конечно, я сразу написал Луке. Сначала он не ответил – понятно, он, вероятно, был немного перегружен. По-английски можно сказать, что у него было много дел. Через день он наконец ответил. Думаю, его реакцию можно назвать эмоциональной. Он вообще этого не ожидал.

И тогда я подумал, что было бы здорово поддержать его на его первом матче. Он давно не играл – сам был травмирован. Так что я полетел в Лос-Анджелес. Я просто хотел показать ему, что наша дружба все еще крепка. Мы играли вместе один сезон – мой последний сезон – и я всегда старался помогать ему, быть для него наставником. Я хотел показать ему, что я здесь для него, даже если он теперь в другом месте. Что у нас есть дружба, что я все еще здесь, чтобы поддержать его и его семью. Его отец был там, а также некоторые люди из его ближайшего окружения. 

Он мог бы подписать супермаксимальный контракт с «Мэвс». Такой тип контракта можно подписать только с командой, в которой ты находишься несколько лет. Но после этого обмена он потерял такую возможность. Теперь он не может подписать супермакс, а это значит, что этот обмен мог стоить ему более 100 миллионов долларов.

Но, в конце концов, Лука – не тот, кто играет только ради денег. Не думаю, что этот обмен сильно ударил по нему в этом плане.

Что касается того, останется ли он с «Лейкерс» – мне кажется, да», – сказал Дирк Новицки.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: 41 Campus
logoНБА
logoЛейкерс
logoДирк Новицки
logoЛука Дончич
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«##### Нико!» Фанаты «Маверикс» дали о себе знать на параде в честь Дня святого Патрика в Далласе
1вчера, 10:03Видео
«Семья Адельсонов лишила нас легенды». Болельщик «Далласа» пожаловался в мэрию на обмен Луки Дончича
1215 марта, 19:08
Главные новости
Джефф Тиг: «Батлер хорошо относился к Таунсу, но требовал денег»
9 минут назад
Джей Джей Редик: «Джордан Гудвин был великолепен сегодня»
350 минут назад
Блок-шот со спины Матисса Тайбулла и постер-данк с фолом Дени Авдии стали лучшими моментами игрового дня НБА
2сегодня, 05:53Видео
Айзейя Хартенштайн обновил рекорд карьеры по набранным очкам (24) в игре против «Милуоки»
сегодня, 05:33Видео
Девин Букер: «Иногда мы показываем, что способны на многое. Это делает ситуацию еще более печальной»
4сегодня, 05:27
41 очко Энтони Эдвардса обеспечило «Миннесоте» победу во встрече с «Ютой»
3сегодня, 05:16Видео
Квентин Граймс помог «Филадельфии» вырвать победу у «Далласа»
3сегодня, 04:58Видео
«Орландо» прервал победную серию «Кливленда»
сегодня, 04:43Видео
31 очка Джеймса Хардена хватило для победы «Клипперс» над «Шарлотт»
3сегодня, 04:39Видео
Владислав Голдин получил награду Most Outstanding Player турнира Биг-10
10сегодня, 04:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гилберт Аренас: «Дайте Зайону поиздеваться над мелкими защитниками»
5 минут назад
Дирк Новицки – о Марке Кьюбане: «У него не осталось влияния в клубе»
21 минуту назад
Кристиан Вуд восстановился от травмы колена
33 минуты назад
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» – с «Мегой»
53 минуты назад
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
56 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» принимает «Мерсин»
сегодня, 09:53
Постер Артема Клименко – в десятке лучших моментов Лиги ВТБ
1сегодня, 09:48Видео
«Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни». Лука Дончич провел игру против «Финикса» с пристегнутым микрофоном
2сегодня, 09:37Видео
Док Риверс: «Я говорил, что Гилджес-Александер станет звездой, когда мы обменивали его»
11сегодня, 08:20
Джей Джей Редик о встрече с «Финиксом»: «Мы играли жестче и усерднее с самого начала»
сегодня, 07:41