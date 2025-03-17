Гилберт Аренас: «Дайте Зайону поиздеваться над мелкими защитниками»

Бывший игрок НБА считает, что форвард будет более эффективен на другой позиции.

«Я бы попытался перевести его на «двойку» (атакующий защитник) или «тройку» (легкий форвард). Уильямсон – это более мощная версия Дуэйна Уэйда ... Он видит площадку, отдает передачи, знает, как разыгрывать.

Держать его на «четверке» (тяжелый форвард) – сойдет, но когда он прет вперед, обыгрывает соперников на ведении или даже играет спиной к кольцу против «двоек»… Дайте ему поиздеваться над мелкими защитниками… Я бы старался перевести его на «двойку» или «тройку», – заключил Аренас .

В текущем сезоне Зайон Уильямсон принял участие в 28 играх «Нового Орлеана», набирая в среднем 24,2 очка, 7,3 подбора и 5,3 передачи за 28,5 минут на площадке.