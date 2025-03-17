Дирк Новицки – о Марке Кьюбане: «У него не осталось влияния в клубе»

Легендарный игрок «Далласа» объяснил, почему трейд Дончича оказался возможен.

Марк Кьюбан продал мажоритарный пакет акций и утратил влияние на баскетбольные операции.

«Не думаю, что он имеет большое влияние сейчас. Он продал мажоритарный пакет «Мэвс» больше года назад – более 50%. Теперь он просто миноритарный владелец. Кажется, он все еще владеет чуть меньше 30% акций. Сомневаюсь, что у него есть реальная власть в принятии решений.

Сразу после обмена он сказал, что понятия не имел, что это произойдет. И я верю ему. Мы все должны ему верить. Он всегда был главным фанатом Луки. Он даже как-то заявил, что никогда не обменяет Луку. Так что меня бы очень удивило, если бы он вдруг изменил свое мнение.

Думаю, Нико (Харрисон) и новый владелец провернули это, вообще не вовлекая его – или кого-либо еще, если уж на то пошло. Конечно, это тяжело для Марка. Но когда ты продаешь большую часть своей команды, ты должен быть готов к тому, что больше не будешь иметь контроля. Так устроен этот процесс. И за последний год уже было видно, что команда движется в другом направлении. Теперь мы видим результат этого», – заметил Новицки.