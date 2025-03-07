23

Марк Кьюбан об обмене Дончича: «Просто заключите сделку получше»

Бывший владелец «Далласа» поделился мыслями об обмене Луки.

«И я, и мой сын были расстроены, когда услышали новость об обмене. Но, как я уже говорил, если «Мавс» захотели обменять Луку, это одно дело. Но заключите сделку получше. При всем уважении к Энтони Дэвису, но я все еще твердо верю, что если бы мы получили 4 незащищенных пика первого раунда, Энтони Дэвиса и Макса Кристи, то это был бы другой разговор», – сказал Марк.

Кьюбана напрямую спросили, обменял бы Дончича он сам. Марк отказался обсуждать эту гипотетическую ситуацию.

Также бывший владелец «Далласа» прокомментировал трудности, с которыми столкнулись новые владельцы при объяснении этого обмена фанатам.

«Вы будете совершать ошибки. Я думаю, самая большая проблема для «Мавс» сейчас – это отсутствие кого-либо, кто действительно открыто общался бы с людьми. Дело не столько в том, что вы делаете, а в том, как вы объясняете свои поступки», – заключил Кьюбан.

Марк Кьюбан продал свою долю в «Маверикс» семье Мириам Адельсон в 2023 году. Он остался миноритарным владельцем, но не принимает участия в баскетбольных операциях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница WFAA в соцсети X
logoДаллас
logoМарк Кьюбан
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoМакс Кристи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Томпсон: «Клэй застрял в чистилище. «Даллас» проиграет 10 матчей подряд»
15вчера, 17:43
Кевин О’Коннор: «Нико Харрисон должен быть уволен прямо сейчас»
185 марта, 06:30
Стивен Эй Смит: «Вы понимаете, насколько Энтони Дэвису будет тяжело?»
74 марта, 08:11
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Мне не нужны враги, но мне платят за то, что я говорю, что вижу. И я отвечаю за свои слова»
114 минут назад
Карл-Энтони Таунс: «Многие были бы счастливы иметь дело только с моими проблемами. Ценю жизнь и радость от моей работы»
130 минут назад
«Это был не баскетболист, а отец, беспокоящийся о сыне». Леброн Джеймс предъявил претензии Стивену Эй Смиту
545 минут назадВидео
Де’Аарон Фокс о переходе в «Сперс»: «Лучше буду играть за другую команду, чем за другого тренера»
2сегодня, 14:59
Брэндон Ингрэм пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы голеностопа
3сегодня, 14:30
Кэм Томас: «Пытаюсь мощно завершить сезон. Не беспокоюсь о контракте»
3сегодня, 14:22
Стивен Эй Смит Чарльзу Баркли: «Когда ты будешь на ESPN, уже тебя будут называть «дураком»
4сегодня, 14:05
«Верю, что защита выигрывает титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
11сегодня, 13:34Фото
Брэдли Бил, Нико Харрисон и Джоэл Эмбиид – на вершине рейтинга худших контрактов НБА по версии The Ringer
25сегодня, 13:16
Евролига. «Олимпиакос» сыграет с «Партизаном», «Виллербан» примет «Маккаби и другие матчи
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Фредди Гиллеспи избежал осложнений после травмы головы в матче «Милана» против «Фенербахче»
сегодня, 14:40
Девин Робинсон из «Цедевиты-Олимпии» стал MVP 1/8 финала Еврокубка
1сегодня, 13:54Видео
Евролига оштрафовала клубы на 457000 евро в сезоне-2024/25
сегодня, 13:44
Адриатическая лига. «Цибона» примет «Морнар Бар»
сегодня, 13:22
Чемпионат Франции. «Нанси» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 13:20
Брайан Уиндхорст: «Пэйтон Притчард – причина, почему «Бостон» будет тяжело победить»
2сегодня, 11:28
Деандре Джордан: «Йокич – MVP. Не хочу, чтобы меня обменяли»
2сегодня, 11:03
Стив Керр: «Мэджика жестко критиковали медиа. Но у него не было телефона, где фанаты могли бы писать ему, что он отстой»
1сегодня, 11:03
Чемпионат Турции. «Яловаспор» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 10:46
Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Енисей»
6сегодня, 09:13