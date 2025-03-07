Марк Кьюбан об обмене Дончича: «Просто заключите сделку получше»

Бывший владелец «Далласа» поделился мыслями об обмене Луки.

«И я, и мой сын были расстроены, когда услышали новость об обмене. Но, как я уже говорил, если «Мавс» захотели обменять Луку, это одно дело. Но заключите сделку получше. При всем уважении к Энтони Дэвису, но я все еще твердо верю, что если бы мы получили 4 незащищенных пика первого раунда, Энтони Дэвиса и Макса Кристи , то это был бы другой разговор», – сказал Марк.

Кьюбана напрямую спросили, обменял бы Дончича он сам. Марк отказался обсуждать эту гипотетическую ситуацию.

Также бывший владелец «Далласа » прокомментировал трудности, с которыми столкнулись новые владельцы при объяснении этого обмена фанатам.

«Вы будете совершать ошибки. Я думаю, самая большая проблема для «Мавс» сейчас – это отсутствие кого-либо, кто действительно открыто общался бы с людьми. Дело не столько в том, что вы делаете, а в том, как вы объясняете свои поступки», – заключил Кьюбан.

Марк Кьюбан продал свою долю в «Маверикс» семье Мириам Адельсон в 2023 году. Он остался миноритарным владельцем, но не принимает участия в баскетбольных операциях.