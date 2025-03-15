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«Семья Адельсонов лишила нас легенды». Болельщик «Далласа» пожаловался в мерию на обмен Луки Дончича

Болельщик «Далласа» выступил в мэрии по поводу обмена Луки Дончича.

«Около трех недель назад жители Далласа были абсолютно преданы. Что случилось? Наш франчайз-игрок Лука Дончич, которого город любит, очень любит, был обменян в «Лейкерс». Теперь у нас есть информация, чтобы собрать все воедино.

Семья Адельсон, новые владельцы «Мэверикс», приобрела команду, а также участок земли, где раньше был стадион «Ковбойс» в городе Ирвинг. Они приобрели эту землю с намерением открыть большое казино и, возможно, новую арену «Мэверикс». Однако за последние пару лет штат Техас задержал принятие законопроекта о легализации азартных игр. И что же сделала семья Адельсон? Они обменяли Луку Дончича. Почему? Это была демонстрация силы. Они хотели продемонстрировать этому городу и нашему штату, что они настроены серьезно и готовы сделать все возможное, чтобы добиться своего.

По данным Dallas Morning News, семья Адельсон потратила не менее 14 миллионов долларов на политические пожертвования, лоббируя легализацию азартных игр в этом штате. Как представители этого города, ваша задача — заботиться об интересах ваших граждан. Все, что волнует город, — это экономическое воздействие — деньги, деньги, деньги. 

А как насчет морального воздействия? Вы это учли? А что будет, когда люди станут заядлыми игроками? Когда семьи разорятся? Когда преступность и наркотики заполонят наш город? Когда люди начнут страдать психическими заболеваниями из-за игровой зависимости? Когда вы введете азартные игры в нашем городе, такие будут последствия. Миллиардеров это не будет волновать, потому что деньги потекут в их карманы. Им вообще все равно. Это будет на наших руках.

Итак, вопрос: лоббирует ли семья Адельсонов интересы членов совета Ирвинга? Это вопрос, который мы должны задать. Обещали ли они финансировать какие-либо кампании членов городского совета? Почему они так торопятся с этим процессом? Самое забавное, что они на самом деле выступают за то, чтобы граждане Техаса принимали участие в решении штата о легализации азартных игр, но при этом хотят поторопить это голосование городского совета, не дав гражданам Ирвинга возможности изучить и понять, что происходит.

Они не хотят переезжать в Вегас. Они хотят перенести Вегас сюда. Семья Адельсонов лишила нас спортивной легенды, а теперь они хотят лишить наш город его достоинства. Давайте примем правильное решение и отправим мошенников из Лас-Вегаса обратно в пустыню.

Ему должны были поставить статую», – сказал

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт BricksCenter в соцсети X
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