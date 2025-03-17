Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» принимает «Мерсин»

Сегодня, 17 марта, в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Анадолу Эфес» сыграет с «Мерсином ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 20-1, Бешикташ – 16-5, Анадолу Эфес – 15-5, Тофаш – 15-6, Галатасарай – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Мерсин – 11-9, Бурсаспор – 9-12, Бююкчекмедже – 9-12, Тюрк Телеком – 9-12, Петким Спор – 8-13, Каршияка – 8-13, Дарушафака – 7-14, Маниса – 6-15, Меркезефенди – 6-15, Яловаспор – 4-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.