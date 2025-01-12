Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ», «Анадолу Эфес» – «Галатасарай» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
Лидер чемпионата «Фенербахче» встретится с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 12-1, Тофаш – 10-3, Анадолу Эфес – 10-3, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 9-4, Бахчешехир – 8-5, Каршияка – 8-6, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Петким Спор – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 4-10, Маниса – 3-11, Яловаспор – 3-11, Дарушафака – 2-11, Меркезефенди – 2-11,.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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