Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ», «Анадолу Эфес» – «Галатасарай» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

Лидер чемпионата «Фенербахче» встретится с «Бешикташем », «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 12-1, Тофаш – 10-3, Анадолу Эфес – 10-3, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 9-4, Бахчешехир – 8-5, Каршияка – 8-6, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Петким Спор – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 4-10, Маниса – 3-11, Яловаспор – 3-11, Дарушафака – 2-11, Меркезефенди – 2-11,. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.