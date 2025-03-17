Ричард Джефферсон: «Еще не вполне понятно, сделали ли «Санс» верный выбор, не взяв Луку Дончича»

Комментатор ESPN произнес абсурдную реплику по ходу матча с «Санс».

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич провел на площадке 40 минут и набрал 33 очка (9 из 20 с игры), 11 подборов и 8 передач.

«Финикс » имели первый пик драфта-2018 и предпочли забрать центрового Деандре Эйтон, который уже не выступает за клуб. Словенский игрок приучил к тому, что проводит против «Санс» свои лучшие матчи.

«Позвольте мне только сказать следующее. Первый пик они потратили на Деандре Эйтона, парня из «Аризона Уайлдкэтс». Так что еще не вполне понятно, сделали ли «Санс» верный выбор», – сказал Ричард Джефферсон .