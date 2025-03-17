Крис Финч достиг отметки в 200 побед в качестве главного тренера

Игроки «Миннесоты» поздравили своего тренера и вручили игровой мяч на память.

«Это лучшие отношения с тренером, которые у меня были за всю мою баскетбольную карьеру. Он позволяет нам играть, тренирует каждого. Это самое лучшее в нем. Финч будет усердно работать с каждым и критиковать каждого. А когда у тебя все получается, и ты играешь хорошо, он даст тебе об этом знать. Так что наш тренер все делает правильно», – охарактеризовал Финча лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс .

Сегодня «волки» оказались сильнее «Юты» – 128:102.

Крис Финч руководит «Тимбервулвс» на протяжении 4,5 сезонов (200 побед, 156 поражений).

В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Западной конференции, где проиграла «Далласу» (1-4).