Крис Финч об удалении Энтони Эдвардса: «Слишком часто не может сдержаться. Ему нужно справиться с этим»

Крис Финч недоволен техническими фолами Энтони Эдвардса.

Защитник был удален после двух замечаний в проигранном матче с «Лейкерс » (102:111). Эдвардс должен пропустить следующую игру из-за перебора технических фолов в сезоне (16).

«Ему нужно разобраться с этим. Слишком часто не может сдержаться. Многие из этих случаев обоснованы. Судьи пропускают эпизоды время от времени.

Мы постоянно обсуждаем это. Так что вина полностью на нем.

Но в последнем эпизоде ему помешали пойти в проход. Просто свистните фол, и ничего не будет. Что случилось после этого, я не знаю, что там было произнесено. Но нарушение было», – заключил главный тренер «Миннесоты».