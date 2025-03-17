Блок-шот со спины Матисса Тайбулла и постер-данк с фолом Дени Авдии стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 16 марта.
Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, защитник «Портленда» Матисс Тайбулл и форвард «Блэйзерс» Дени Авдия.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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