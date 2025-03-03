Дени Авдия смазал бросок на победу в овертайме с «Кливлендом»

«Кэвз» продлили победную серию до 10 матчей .

«Кливленд» стал первой командой, которая одержала 50 побед в этом регулярном сезоне. Команда без Донована Митчелла выиграла у «Портленда» в овертайме – 133:129.

Это 14-я победа «Кэвз» в последних 15 матчах.

«Кливленд» уступал 18 очков в третьей четверти, но сумел отыграться. Новобранец Деандре Хантер помог «Кэвз» сравнять счет в конце основного времени.

При «-2» за 6 секунд до сирены в овертайме «Портленд» доверил трехочковую попытку Дени Авдии, который промахнулся.