«Не знаю, откуда это взялось». Чонси Биллапс не называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде»
Чонси Биллапс отрицает, что называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде».
«Не знаю, откуда, черт возьми, это взялось. Я никогда этого не говорил», – сказал главный тренер «Блэйзерс».
Ранее NBACentral опубликовал цитату Биллапса, в которой тот называет Авдию лучшим игроком в «Портленде». «Наверное, с учетом набора умений и стиля игры это Дени Авдия», – заявил тренер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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