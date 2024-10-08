«Не знаю, откуда это взялось». Чонси Биллапс не называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде»

Чонси Биллапс отрицает, что называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде».

«Не знаю, откуда, черт возьми, это взялось. Я никогда этого не говорил», – сказал главный тренер «Блэйзерс».

Ранее NBACentral опубликовал цитату Биллапса , в которой тот называет Авдию лучшим игроком в «Портленде ». «Наверное, с учетом набора умений и стиля игры это Дени Авдия », – заявил тренер.